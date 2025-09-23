Tennessee vs Mississippi State Odds, Public Betting & Expert Picks

Tennessee at Mississippi State kicks at 4:15 p.m. ET on SEC Network from Davis Wade Stadium. This Tennessee at Mississippi State preview compares opening odds to current odds, public money, injuries, weather, sharp trends, and our expert pick with buy/sell points. For live context, open the CFB public betting chart and browse the College Football hub.
🔔 Follow updates: Twitter/X · Bluesky · Facebook
Game Snapshot — Tennessee at Mississippi State
- Matchup: No. 15 Tennessee Volunteers at Mississippi State Bulldogs
- Date/Time: Sat, Sept. 27, 4:15 p.m. ET
- TV: SEC Network
- Venue: Davis Wade Stadium (Starkville, MS)
Opening Odds — Tennessee at Mississippi State
- Spread: Tennessee −8.5 (market open; some shops showed −9.5)
- Moneyline: Tennessee ~−360 / Mississippi State ~+280 (consensus open)
- Total: 62.5
- Notes: Early dog buy nudged the spread toward the key −7.5/−8 band; total opened low-60s.
Current Odds — Tennessee at Mississippi State (Open → Now)
- Spread: Tennessee −7.5 (shop range −7.5 to −8.0)
- Moneyline: Tennessee −290 / Mississippi State +240 (best available range)
- Total: 62.5 (some 61.5 showing)
- Move note: −8.5/−9.5 → −7.5 (toward MSST); total holding around 62.5 with light two-way.
💸 Want the best number? Compare live lines before you bet 🏈
Public Money — Tickets %, Money %, Line Moves
- Tickets % (Spread): Majority on Tennessee (public side).
- Money % (Spread): Slight Vols handle edge; sharper resistance near −8.
- Total Market: Two-way near 62.5; occasional dips to 61.5 draw Over interest.
Injuries & Weather
- Injuries: No new headline absences as of Tuesday; Vols skill group intact, MSST primary starters available. Verify in the a.m. refresh and 90-min pre-kick per SOP.
- Weather: ~80–82°F at kickoff, light wind, low rain risk — neutral conditions.
Trends That Matter
- Tennessee 5–2 ATS last seven vs Mississippi State.
- Mississippi State 4–0 ATS this season entering Week 5.
- Line has settled near a key number (−7.5); hook management matters.
Expert Pick & Buy Points — Tennessee at Mississippi State
Pick: Tennessee −7.5 — prefer −7 (−120 max) if it appears; otherwise reduce stake above −8.
- Buy up to: −7 (−120 max)
- Sell down to: Avoid −8.5/−9 unless paired as ML or alt-spread legs.
- Alt options: Tennessee ML parlay piece; Over only at 61.5 or better.
🏈 Build your card at the best price: Shop lines now 💰
More CFB betting coverage
Be first to key line moves & community consensus.
Join the forum, claim your handle, and get our best content by email.
Responsible Gaming
Wager responsibly. Odds change quickly. If you or someone you know has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER.
Affiliate Disclosure
We may receive commission from sportsbook links on this page. This helps keep our content free.