Tennessee vs Mississippi State Odds, Public Betting & Expert Picks

Tennessee at Mississippi State kicks at 4:15 p.m. ET on SEC Network from Davis Wade Stadium. This Tennessee at Mississippi State preview compares opening odds to current odds, public money, injuries, weather, sharp trends, and our expert pick with buy/sell points. For live context, open the CFB public betting chart and browse the College Football hub.

Game Snapshot — Tennessee at Mississippi State

Matchup: No. 15 Tennessee Volunteers at Mississippi State Bulldogs

No. 15 Tennessee Volunteers at Mississippi State Bulldogs Date/Time: Sat, Sept. 27, 4:15 p.m. ET

Sat, Sept. 27, 4:15 p.m. ET TV: SEC Network

SEC Network Venue: Davis Wade Stadium (Starkville, MS)

Opening Odds — Tennessee at Mississippi State

Spread: Tennessee −8.5 (market open; some shops showed −9.5)

Tennessee −8.5 (market open; some shops showed −9.5) Moneyline: Tennessee ~−360 / Mississippi State ~+280 (consensus open)

Tennessee ~−360 / Mississippi State ~+280 (consensus open) Total: 62.5

62.5 Notes: Early dog buy nudged the spread toward the key −7.5/−8 band; total opened low-60s.

Current Odds — Tennessee at Mississippi State (Open → Now)

Spread: Tennessee −7.5 (shop range −7.5 to −8.0)

Tennessee −7.5 (shop range −7.5 to −8.0) Moneyline: Tennessee −290 / Mississippi State +240 (best available range)

Tennessee −290 / Mississippi State +240 (best available range) Total: 62.5 (some 61.5 showing)

62.5 (some 61.5 showing) Move note: −8.5/−9.5 → −7.5 (toward MSST); total holding around 62.5 with light two-way.

Public Money — Tickets %, Money %, Line Moves

Tickets % (Spread): Majority on Tennessee (public side).

Majority on Tennessee (public side). Money % (Spread): Slight Vols handle edge; sharper resistance near −8.

Slight Vols handle edge; sharper resistance near −8. Total Market: Two-way near 62.5; occasional dips to 61.5 draw Over interest.

Injuries & Weather

Injuries: No new headline absences as of Tuesday; Vols skill group intact, MSST primary starters available. Verify in the a.m. refresh and 90-min pre-kick per SOP.

No new headline absences as of Tuesday; Vols skill group intact, MSST primary starters available. Verify in the a.m. refresh and 90-min pre-kick per SOP. Weather: ~80–82°F at kickoff, light wind, low rain risk — neutral conditions.

Trends That Matter

Tennessee 5–2 ATS last seven vs Mississippi State.

Mississippi State 4–0 ATS this season entering Week 5.

Line has settled near a key number (−7.5); hook management matters.

Expert Pick & Buy Points — Tennessee at Mississippi State

Pick: Tennessee −7.5 — prefer −7 (−120 max) if it appears; otherwise reduce stake above −8.

Buy up to: −7 (−120 max)

−7 (−120 max) Sell down to: Avoid −8.5/−9 unless paired as ML or alt-spread legs.

Avoid −8.5/−9 unless paired as ML or alt-spread legs. Alt options: Tennessee ML parlay piece; Over only at 61.5 or better.

